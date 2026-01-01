  • 1 января 20261.01.2026четверг
Пять пожаров произошли в Тюменской области за сутки

Происшествия, 14:12 01 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять пожаров произошли в Тюменской области за минувшие сутки. Спасены два человека, столько же эвакуировано, сообщили в ведомстве.

Кроме того, подразделения МЧС восемь раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП.

В 7 часов утра на ул. Ворошилова с. Бушуевой в Юргинском муниципальном округе загорелся жилой дом. Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 10 часов утра на ул. Трактовой в дер. Патрушева Тюменского муниципального округа произошел пожар в погружном мусорном контейнере. Огонь ликвидирован на площади один квадратный метр. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В десятом часу вечера на ул. Строительной в с. Лопазное Сладковского муниципального округа вспыхнул жилой дом. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Два человека спасены на пожаре, два эвакуированы. К происшествию могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

