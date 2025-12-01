В Тюмени сбили школьницу вне пешеходного перехода
Школьницу 10 лет сбил вне пешеходного перехода водитель автомобиля Тойота на ул. Жуковского, 80 в Тюмени. Инцидент произошел накануне вечером, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В результате аварии школьница получила ранения. В темное время суток на ее одежде не было световозвращающих элементов.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Госавтоинспекция рекомендует родителям разместить на одежде детей световозвращатели, чтобы юные пешеходы были издалека заметны водителям при переходе проезжей части.