В Тюмени сбили школьницу вне пешеходного перехода

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Школьницу 10 лет сбил вне пешеходного перехода водитель автомобиля Тойота на ул. Жуковского, 80 в Тюмени. Инцидент произошел накануне вечером, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

‎В результате аварии школьница получила ранения. В темное время суток на ее одежде не было световозвращающих элементов.

‎‎Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует родителям разместить на одежде детей световозвращатели, чтобы юные пешеходы были издалека заметны водителям при переходе проезжей части.