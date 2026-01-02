Более 35 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с улиц Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 тыс. 344 кубометра снега вывезли за сутки с улиц Тюмени. Сегодня, 2 января, в работе по уборке снега задействовано 624 единицы техники. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам селекторного совещания.

Он подчеркнул, что перед дорожными и коммунальными службами поставлены задачи по комплексной уборке снега. В перечень работ входят: погрузка и вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий; очистка пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта; механизированное прометание проезжей части и пешеходных участков.

"Дорожные службы работают в усиленном режиме. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети и оперативное реагирование на возможные изменения погодных условий", - написал Максим Афанасьев в своих аккаунтах в социальных сетях.

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Он также напомнил управляющим компаниям, заключившим договоры с "Тюменьгормост", что они могут бесплатно складировать снег на специальном полигоне.

Особое внимание в новогодние каникулы уделяется вывозу мусора и зачистке контейнерных площадок. Компания "ТЭО" обеспечила непрерывную работу по вывозу твердых коммунальных отходов. График вывоза бытовых отходов был дополнительно усилен, а проблемные вопросы, поступающие от жителей, решаются оперативно, подчеркнул мэр.