Более 9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени
9,9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени. Неизвестные по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее перевести средства на "безопасный" счет. Предлогом стало декларирование суммы, сообщает областная прокуратура.
Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
Всего за неделю от действий кибермошенников пострадали 68 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 46 млн рублей.