  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
  • В Тюмени -17..-19 С 1 м/с ветер западный

Более 9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени

Происшествия, 15:37 09 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

9,9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени. Неизвестные по телефону представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее перевести средства на "безопасный" счет. Предлогом стало декларирование суммы, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура Центрального округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Всего за неделю от действий кибермошенников пострадали 68 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 46 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники , прокуратура Тюменской области

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 09.12.2025Почти пять тысяч пьяных водителей выявили тюменские автоинспекторы в 2025 году
15:37 09.12.2025Более 9 млн рублей передала мошенникам пожилая жительница Тюмени
20:49 08.12.2025Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Заводоуковске
17:05 08.12.2025На 26 лет в колонию строгого режима отправили разбойников в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора