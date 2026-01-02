Акцию "Внимание, каникулы!" проводит Госавтоинспекция в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Внимание, каникулы!" проходит в Тюменской области в дни новогодних праздников. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Участие в акциях принимают волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД. Юным участникам движения вручают памятки, календари, световозвращатели.

В дни зимних каникул госавтоинспекторы призывают водителей, в первую очередь родителей, к аккуратному вождению автомобилей при перевозке детей. "Главное, чтобы водитель был трезвым, соблюдал правила перевозки детей в автомобилях и берег своих маленьких пассажиров", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В акциях на федеральных трассах и у пешеходных переходов также принимает участие Дед Мороз, который дарит детям конфеты и значки за знание ПДД.