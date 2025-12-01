  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
Более семи тысяч жителей Тюменской области установили мобильное приложение "Радар.НФ"

Общество, 16:32 12 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное общероссийским движением "Народный фронт" для борьбы с кибермошенничеством, расширило функционал и позволяет сообщать об угрозах применения беспилотных воздушных средств. В настоящее время приложение установили уже более 7 тыс. жителей Тюменской области.

С его помощью пользователи могут в режиме реального времени оперативно сообщать об опасности и передавать силовым структурам информацию, увидев беспилотник, заметив подозрительный объект или предмет, а также съемку подозрительными лицами объектов и зданий.

В приложении реализованы также функции получения от МЧС России PUSH-уведомлений о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе ракетной опасности, просмотра памяток и рекомендаций населению по действиям при чрезвычайной ситуации.

"Приложение работает уже второй год и теперь оно доработано, чтобы с его помощью можно было отслеживать и предотвращать атаки БПЛА, - рассказал координатор по проектной экспертной работе "Народного фронта" Артём Хасанов. - От жителей региона, воспользовавшихся им, уже поступали сообщения о несанкционированных полётах гражданских беспилотников".

На сегодняшний день приложение установили более 630 тыс. абонентов, преимущественно, жителей южных регионов нашей страны. Всего зафиксировано уже свыше 16 тыс. сообщений, благодаря которым на подлётах к стратегически важным объектам было уничтожено более 270 беспилотников.

По словам Артёма Хасанова, в дальнейшем "Народный фронт" планирует расширить информационную работу в школах и вузах. "Дети и подростки в первую очередь подвержены информационным атакам. Поэтому с ними надо проводить такую работу, будем доводить информацию и до родителей", - добавил он.

Установить приложение "Радар.НФ" на свой смартфон, а также получить более подробную информацию об его использовании можно по следующим ссылкам: через сайт движения "Народный фронт", в приложениях RuStore и AppGallery, а также с помощью мессенджера Telegram.

Николай Ступников

