Об опасности бенгальских огней рассказала тюменский врач

Бенгальские огни могут стать причиной травм. Об этом предупредила тюменцев главный внештатный специалист по первой помощи регионального департамента здравоохранения, врач скорой помощи Ирина Сковбель.

По ее словам, многие считают бенгальские огни безопасным украшением праздника, однако опасность представляет сама конструкция изделия. "Бригада выезжала к ребёнку, который бегал с уже прогоревшим, остывшим стержнем. Он споткнулся, упал и сильно поранил этим металлическим прутиком глаз", – рассказала Ирина Сковбель.

Врач отметила, что любой предмет в руке у бегущего ребёнка – будь то карандаш, трубочка от шарика или стержень от бенгальского огня – может быть опасен. Пик подобных травм, по словам медиков, традиционно приходится на первые дни нового года.

Специалист советует соблюдать основные правила безопасности: зажигать бенгальский огонь на расстоянии вытянутой руки; не подносить его близко к лицу, глазам и особенно внимательно следить за детьми, которые бегают с зажжёнными или уже потухшими огнями, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

При травме или попадании инородного предмета в глаз нельзя пытаться извлекать предмет, тереть глаз, промывать его водой под струёй или закапывать капли. Нужно по возможности не моргать, закрыть оба глаза чистой салфеткой, чтобы исключить синхронное движение глазных яблок, и немедленно обратиться за медицинской помощью.