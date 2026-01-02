  • 2 января 20262.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Об опасности бенгальских огней рассказала тюменский врач

Общество, 08:59 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бенгальские огни могут стать причиной травм. Об этом предупредила тюменцев главный внештатный специалист по первой помощи регионального департамента здравоохранения, врач скорой помощи Ирина Сковбель.

По ее словам, многие считают бенгальские огни безопасным украшением праздника, однако опасность представляет сама конструкция изделия. "Бригада выезжала к ребёнку, который бегал с уже прогоревшим, остывшим стержнем. Он споткнулся, упал и сильно поранил этим металлическим прутиком глаз", – рассказала Ирина Сковбель.

Врач отметила, что любой предмет в руке у бегущего ребёнка – будь то карандаш, трубочка от шарика или стержень от бенгальского огня – может быть опасен. Пик подобных травм, по словам медиков, традиционно приходится на первые дни нового года.

Специалист советует соблюдать основные правила безопасности: зажигать бенгальский огонь на расстоянии вытянутой руки; не подносить его близко к лицу, глазам и особенно внимательно следить за детьми, которые бегают с зажжёнными или уже потухшими огнями, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

При травме или попадании инородного предмета в глаз нельзя пытаться извлекать предмет, тереть глаз, промывать его водой под струёй или закапывать капли. Нужно по возможности не моргать, закрыть оба глаза чистой салфеткой, чтобы исключить синхронное движение глазных яблок, и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , фейерверк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:59 02.01.2026Об опасности бенгальских огней рассказала тюменский врач
21:31 01.01.2026Баланс Пушкинской карты пополнился на пять тысяч рублей
20:52 01.01.2026Тюменцам предлагают заняться в праздники творчеством и мастер-классами
20:14 01.01.2026Около 700 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора