Мужской хор московского Свято-Данилова монастыря выступит в Тюменской филармонии

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мужской хор московского Свято-Данилова монастыря с программой "Песни души и сердца" выступит в Тюменской филармонии 11 января. Начало — в 18 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Под руководством Георгия Сафонова коллектив исполнит аутентичные рождественские песнопения, духовные стихи, колядки, а также народные, казачьи и военные песни.

Хор, основанный в 1989 году и состоящий из выпускников ведущих консерваторий, известен не только профессиональным мастерством, но и особой одухотворённостью. Как отмечает Георгий Сафонов, его артисты умеют полностью отрешаться от внешнего и отдаваться выступлению, создавая полное единение с залом.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах ТКТО, инфокиоске "Культурная точка" и онлайн.

Возрастное ограничение: 12+