Наставник и молодой специалист тюменской ДШИ "Гармония" выиграли сертификат на турпоездку

Дмитрий Сиялов, ТКТО Дмитрий Сиялов, ТКТО

Наставник Ольга Левинская и молодой специалист Надежда Волохович из детской школы искусств "Гармония" Тюмени признаны победителями III регионального конкурса наставников и молодых педагогов "Формула профессионального успеха". Им вручен главный приз - сертификат на 50 тыс. рублей на турпоездку, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Мы гордимся вами. Вы – проводники новых идей, мастера творческого сотрудничества. Ваш личный профессиональный рост служит примером как коллегам, так и ученикам, вдохновляя их на смелые эксперименты и уверенный путь вперед. Благодаря вашему труду дети получают мощный стимул раскрыть собственный потенциал, уверенно двигаться вперёд и достигать выдающихся результатов", - отметил на церемонии награждения директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Второе место получили Анна Мелентьева и Екатерина Бапанова, детская художественная школа имени Митинского, Тюмень. Третьми стали Марина Башук и Оксана Батт из ишимской ДШИ.

Дмитрий Сиялов, ТКТО Дмитрий Сиялов, ТКТО

Специальный приз Тюменского областного Совета ветеранов вручили наставнику Заводоуковской ДШИ Елене Мальцевой.

Напомним, всего 10 наставнических пар из детских школ искусств семи муниципалитетов Тюменской области представили свои педагогические идеи и успешные практики. Участники проявили высокий уровень профессионализма, представили успешные примеры наставничества, продемонстрировали глубокую преданность своему делу.

В этом году в состав жюри вошли представители Молодежного совета при департаменте культуры области. Сочетание опыта экспертов и энергии молодых талантов обеспечило объективность оценки и способствует развитию новых перспективных направлений.

Конкурс "Формула профессионального успеха" – важная площадка для обмена опытом, поиска новых идей и вдохновения. Он нацелен на укрепление традиций наставничества, выявление передовых методик и распространение инновационных подходов. Также призван поддержать преподавателей детских школ искусств, которые несут важную миссию просвещения и воспитания будущего поколения.