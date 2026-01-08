  • 8 января 20268.01.2026четверг
Выставка "Уездная читальня" работает в ялуторовском музее

Общество, 15:32 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "Уездная читальня" работает в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске. Эта экспозиция — путешествие в эпоху, когда книга была главным источником знаний, вдохновения и общения с миром.

Историческая основа экспозиции отсылает к 1817 году — тогда в Ялуторовске появилось первое уездное училище с библиотекой. Спустя десятилетия в городе начали работать публичные и частные библиотеки, а в 1883 году открылась Народная аудитория — важное событие в культурной жизни уезда, сделавшее книгу доступной для широких слоев населения.

В фондах Ялуторовского музейного комплекса — тысячи редких и уникальных изданий, многие из которых некогда находились в домашних библиотеках известных и простых горожан. Среди них – книги по истории, краеведению, труды о декабристах, художественные альбомы и периодика.

Для создания аутентичного интерьера были отреставрированы книжные шкафы конца XIX — начала XX века.

Узнать подробности можно в сообществе музея ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 0+

# музеи

