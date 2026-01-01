  • 15 января 202615.01.2026четверг
Более шести тысяч детей стали юными инспекторами дорожного движения в Тюменской области

Общество, 18:51 15 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более шести тысяч детей из Тюменской области входят в состав организации "Юные инспекторы дорожного движения".

Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер в ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

В регионе для представителей ЮИД проводят два события, финалы которых традиционно приходятся на май и ноябрь. Это "Безопасное колесо" и "Юные инспекторы дорожного движения". На них победители районных соревнований по безопасности дорожного движения, конкурсов выходят на областной уровень и показывают хорошие результаты.

"Охват большой. В ноябре в Нижнетавдинском муниципальном округе открыли первый класс по безопасности дорожного движения, опять же на базе "ЮИД". Дети-пятиклассники будут более углубленно и предметно заниматься вопросами деятельности Госавтоинспекции. У нас есть определенная дорожная карта развития этого сегмента. Важно масштабировать это на всю область и формировать у детей правильное поведение на дороге", — отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области.

Сейчас "ЮИД" ведет совместную работу с "Движением первых". Это позволит уделять больше внимания культуре безопасного поведения на дорогах.

Инна Пахомова

# дети , юные инспекторы движения

﻿
