Места для крещенского купания обустраивают в Исетском округе

Общество, 19:16 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Места для крещенского купания обустроят в Исетском округе к 19 января. Их расположат на озере Теренкуль, реках Исеть, Юзя и Ялынка, сообщает администрация муниципального образования.

В с. Исетское жителей округа ждут с 11 до 12 часов ул.50 лет ВЛКСМ (от храма) и ул. 40 лет Победы на о. Теренкуль.

В с. Слобода-Бешкиль с 11 часов 30 минут до 12 часов ул. им. Старцева (от храма), перекресток Мира на р. Исеть.

В с. Солобоево с 11 до 12 часов по ул. Гагарина до р. Юзя.

В с. Рафайлово с 14 до 15 часов от ул. Исаковых до р. Ялынка и святого источника.

Для безопасности окунающихся в период празднования Крещения Господня у купелей будут дежурить сотрудники полиции и Областной больницы № 13, службы пожарной безопасности.

# Исетский район , Крещение , крещенские купания

