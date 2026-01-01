Тюменские школьники прошли марш-бросок в честь героев битвы за Москву

Более ста юных тюменцев и их родители приняли участие в ежегодном военно-патриотическом мероприятии "Марш-бросок", организованном управлением Росгвардии по Тюменской области.

"Марш-бросок" был посвящен окончанию контрнаступления советских войск под Москвой 1942 года, направлен на сохранение памяти павших воинов, укрепление связи поколений, поддержанию семейных ценностей и формированию гражданственности и патриотизма у подростков.

В мероприятии также участвовали офицеры территориального управления, бойцы ОМОНа "Вепрь", руководство и коллектив центра "Град", сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

"Все участники достойно справились с дистанцией 8 километров, а также с учебно-тренировочными этапами маршрута, на которых отработали навыки специальной, огневой и тактической подготовки, - отмечено в сообщении. - Ребята четко действовали по командам сотрудников ОМОН, ориентировались в сложившейся обстановке, которая по сценарию изменялась и становилась захватывающе интересной". На перевалочном пункте все отдохнули, покушали полевую кашу и согрелись чаем.