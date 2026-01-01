  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские школьники прошли марш-бросок в честь героев битвы за Москву

Общество, 18:23 15 января 2026

управление Росгвардии по Тюменской области

Более ста юных тюменцев и их родители приняли участие в ежегодном военно-патриотическом мероприятии "Марш-бросок", организованном управлением Росгвардии по Тюменской области.

"Марш-бросок" был посвящен окончанию контрнаступления советских войск под Москвой 1942 года, направлен на сохранение памяти павших воинов, укрепление связи поколений, поддержанию семейных ценностей и формированию гражданственности и патриотизма у подростков.

В мероприятии также участвовали офицеры территориального управления, бойцы ОМОНа "Вепрь", руководство и коллектив центра "Град", сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

фото управления Росгвардии по Тюменской области управление Росгвардии по Тюменской области ﻿

"Все участники достойно справились с дистанцией 8 километров, а также с учебно-тренировочными этапами маршрута, на которых отработали навыки специальной, огневой и тактической подготовки, - отмечено в сообщении. - Ребята четко действовали по командам сотрудников ОМОН, ориентировались в сложившейся обстановке, которая по сценарию изменялась и становилась захватывающе интересной". На перевалочном пункте все отдохнули, покушали полевую кашу и согрелись чаем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , патриотическое воспитание , Росгвардия , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 15.01.2026В Тюменской области устроили 11 км 934 метра линий наружного освещения
19:16 15.01.2026Места для крещенского купания обустраивают в Исетском округе
18:51 15.01.2026Более шести тысяч детей стали юными инспекторами дорожного движения в Тюменской области
18:37 15.01.2026Гамаки, фитболы и телевизоры закупили в палаты роддома №3 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора