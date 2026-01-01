Социальная рекламная кампания нацпроекта "Семья" стартовала в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабная социальная рекламная кампания в поддержку нацпроекта "Семья" запущена в России. Она призвана по-новому взглянуть на родительство и подчеркнуть ключевую роль отца в воспитании детей, сообщает пресс‑служба "Национальные проекты России". В эфире телевидения, радио и в интернете уже появились ролики "Отец года" и "Дети меняют нас к лучшему". С 1 августа эту тему продолжат в формате наружной рекламы.

Суть кампании в простом и важном послании: чтобы быть хорошим папой, не нужно стремиться к недостижимому идеалу. Достаточно быть рядом, участвовать в жизни ребенка, тогда вместе можно и шалаш построить, и космический корабль сконструировать, и научиться читать без капризов. Как отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, в планах у организации конкурс ко Дню отца с награждением "Отцов года" в разных номинациях и создание федерального видеоролика из пользовательского контента.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Данные исследований подтверждают значимость отцовского участия. По опросу ВЦИОМ, 71 % россиян считают, что отец помогает детям вырасти сильными и успешными. Исследование АНО "Национальные приоритеты" и Аналитического центра НАФИ в июле 2025 года показало, что 86 % респондентов согласны, что появление детей позволяет человеку стать лучше, среди родителей этот показатель составил 90 %. Также 90 % россиян отметили, что с рождением ребенка начали замечать, что умеют больше, чем думали раньше.

Ролик "Дети меняют нас к лучшему" раскрывает еще один ракурс. Именно дети становятся источником перемен, которые делают нас активнее, продуктивнее, учат радоваться мелочам и ощущать безусловную любовь.

Добавим, национальный проект "Семья", стартовавший в 2025 году по решению президента Владимира Путина, объединяет проверенные меры поддержки и новые инициативы. К первым относятся материнский капитал, единое пособие, семейная ипотека. А к новым – прокат предметов первой необходимости для новорожденных, комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей студентов в вузах, компенсации части расходов на аренду жилья и другие. Все это помогает сделать путь к родительству желанным и доступным для каждой семьи.