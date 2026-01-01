  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Автопоезд здоровья приехал к жителям Ишимского округа

Общество, 12:49 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Ишимского округа могут проверить здоровье в мобильном комплексе до конца февраля. На протяжении месяца здесь работают три передвижных кабинета: флюорографический, диагностический и мобильная стоматология, сообщает администрация округа.

С 19 по 23 января врачи посетят села и деревни Плодопитомник, Мезенка, Первопесьяново, Савина, Большеудалово, Черемшанку, Плешково. В следующую неделю мобильные комплексы будут работать в Зырянке, Прокуткино, Бокаревке, Синицына, Орловке, Новотравном, Второпесьяново, Быкова, Нерпино. Со 2 по 6 февраля на прием могут прийти жители Макарова, Равнеца, Борового, Мизоново, Ершово, Завьялово, Карасуля. С 9 по 13 февраля - Тоболово, Бутусова, Новокировского, Борисовки, Десятова, Кукарцевой, Опеновки, Октябрьского. В заключительную неделю работы в Ишимском округе мобильные бригады осмотрят жителей Ларихи, Гагарино, Клепиково, Шаблыкино, Голдобино, Локти и Новолокти. Подробный график работы - здесь.

Ишимцам напоминают: проверять состояние органов дыхания необходимо не реже раза в год. Женщины смогут получить консультацию акушерки, пройти осмотр и сдать анализы в рамках диспансеризации репродуктивного возраста. Врачи-стоматологи примут, как взрослых, так и детей.

Программа выездных осмотров реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 14.01.2026МВД предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей
13:56 14.01.2026Юргинцы обеспечили земляков на СВО теплыми вещами и средствами маскировки
13:34 14.01.2026Основы цифровой грамотности изучают участники проекта "Боевой кадровый резерв"
13:23 14.01.2026Почти каждый второй россиянин столкнулся с кибермошенничеством в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора