Автопоезд здоровья приехал к жителям Ишимского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Ишимского округа могут проверить здоровье в мобильном комплексе до конца февраля. На протяжении месяца здесь работают три передвижных кабинета: флюорографический, диагностический и мобильная стоматология, сообщает администрация округа.

С 19 по 23 января врачи посетят села и деревни Плодопитомник, Мезенка, Первопесьяново, Савина, Большеудалово, Черемшанку, Плешково. В следующую неделю мобильные комплексы будут работать в Зырянке, Прокуткино, Бокаревке, Синицына, Орловке, Новотравном, Второпесьяново, Быкова, Нерпино. Со 2 по 6 февраля на прием могут прийти жители Макарова, Равнеца, Борового, Мизоново, Ершово, Завьялово, Карасуля. С 9 по 13 февраля - Тоболово, Бутусова, Новокировского, Борисовки, Десятова, Кукарцевой, Опеновки, Октябрьского. В заключительную неделю работы в Ишимском округе мобильные бригады осмотрят жителей Ларихи, Гагарино, Клепиково, Шаблыкино, Голдобино, Локти и Новолокти. Подробный график работы - здесь.

Ишимцам напоминают: проверять состояние органов дыхания необходимо не реже раза в год. Женщины смогут получить консультацию акушерки, пройти осмотр и сдать анализы в рамках диспансеризации репродуктивного возраста. Врачи-стоматологи примут, как взрослых, так и детей.

Программа выездных осмотров реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".