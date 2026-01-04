Тюменские фильмы начнут показывать в школах по Пушкинской карте
Фильмы тюменских кинокомпаний начнут показывать в школах региона по программе "Пушкинская карта". Тем самым пополнять региональный бюджет федеральными средствами.
Об этом сказал основатель Тюменской кинокомпании "Пушка", приведя в пример короткометражный фильм "Орден", который уже успели посмотреть более 3 тыс. школьников Тюмени.
"Придя в школы с этим фильмом, мы тем самым решили привлечь федеральные средства в регион по программе "Пушкинская карта". Прорабатываем инициативу, чтобы подключить школы и реализовывать свои продукты", - уточнил Максим Габула.
На протяжении трех лет кинокомпания "Пушка" создает короткометражные фильмы в честь объявленного года, к примеру, в 2025 году – год Героев Отечества. Так появился фильм "Орден", режиссер Михаил Музалевский. За два месяца его показали на 25 фестивалях, он получил несколько наград.
Добавим, кинокомпания "Пушка" в федеральном чемпионате "АртМастерс", который проходил в 2025 году в Тюмени, стала первой.
