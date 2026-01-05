Участников железнодорожного круиза "В Сибирь" в Тюмени встретил Дед Мороз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дед Мороз, Снегурочка и купчихи встретили участников железнодорожного круиза "В Сибирь" на тюменском вокзале 5 января. В регион съехались жители Москвы и других городов.

Состав прибыл в 8 часов. Гиды встретили гостей и провели их к площадке, где развернулась праздничная интерактивная программа.

Их поприветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Участники железнодорожного круиза были в восторге от такой встречи, многие даже поддержали сказочных персонажей и пустились с ними в пляс под новогодние мелодии.

Купчихи угощали гостей чаем из самовара, предлагали конфеты тюменской фабрики.

Для одной из участниц Светланы, ранее проживавшей в окрестностях Тюмени, тур стал возможностью увидеть, как изменился регион. Сейчас женщина живет в столице.

“Мне очень нравится Тюмень. Обожаю город. Благодаря этому туру я встречусь с местом, где раньше жила. В Тюмени не была года три. Думаю, в городе стало еще лучше. Здесь красиво, уютно, приятно”, – сказала Светлана.

Жительница Москвы Олеся впервые ступила на тюменскую землю. Тур “В Сибирь” заинтересовал ее, в частности, возможностью побывать в Тобольске.

“Еду ради Тобольска. Очень хотела посетить этот город, так как люблю историю. Взяла с собой фотоаппарат, хочу сделать много хороших снимков. Как узнала о таком туре, решила им воспользоваться. А вообще уже не первый раз еду “РЖД Туром”. Я два года назад ездила на Кавказ. Сам “РЖД Тур” прекрасен”, – поделилась Олеся.

Участников железнодорожного круиза в Тюмени встречают регулярно. Данный маршрут рассчитан на шесть дней и шесть ночей.

Уже 6 января гости окажутся в Тобольске, где их ждет выступление народного коллектива, чаепитие и традиционные сибирские угощения — расстегаи и брусничные пироги.

Напомним, железнодорожный круиз "В Сибирь" с момента старта в марте 2022 года завоевал популярность у туристов. В 2024 году он получил Гран-при всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Круиз реализуется в рамках сотрудничества ОАО "РЖД" и правительства Тюменской области.

Инна Пахомова