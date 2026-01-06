  • 6 января 20266.01.2026вторник
Свыше 300 человек найдено поисковиками "ЛизаАлерт" в Тюменской области за год

Общество, 09:02 06 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 460 заявок поступило тюменским поисковикам "ЛизаАлерт" за 2025 год. Свыше 300 человек были найдены живыми, 25 – погибшими.

На сегодняшний день в Тюменской области в поисково-спасательном отряде задействовано около трехсот человек по 26 направлениям, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" региональный представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Тюменской области Станислав Башмаков.

"В основном доброволец должен быть готов к вечерним и ночным поискам, потому что люди узнают о пропаже родственников ближе к вечеру. Впрочем, если нет возможности поехать сразу, то никто не обязывает. Все по возможностям и желанию", – добавил он.

Также региональный представитель "ЛизаАлерт" рассказал тюменцам, что делать, если пропал близкий человек. Всё начинается со звонка на горячую линию. Оператор сообщает в инфогруппу данные: кто, где и когда пропал. Далее поисковики связываются с заявителем и выясняют у него детали. После этого принимается решение о выезде.

"Если вы поняли, что ваш родственник потерялся, не нужно ждать трех суток, сразу же пишите заявление в полицию и звоните нам на горячую линию отряда. Чем быстрее вы обратитесь к нам, тем больше шанс найти человека живым, особенно в зимнее время", - подчеркнул Станислав Башмаков.

Волонтеры могут отказать в поиске пропавшего, если заявитель не подал заявление в полицию, человек разыскивается как подозреваемый в правонарушении, речь идёт о конфликте разведённых родителей. Также, если человек пропал больше года назад, пропавший – военнообязанный и по другим причинам.

При пропаже близкого человека необходимо звонить по бесплатному круглосуточному телефону "ЛизаАлерт" – 88007005452.

Виктория Макарова

