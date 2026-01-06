  • 6 января 20266.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени реконструируют коллектор под автодорогой на Профсоюзной

Экономика, 10:07 06 января 2026

Росводоканал Тюмень

Под автодорогой на Профсоюзной в границах улиц Ленина и Республики завершается реконструкция канализационного коллектора. На этом участке оживленное движение автотранспорта и перекрытие даже одной полосы движения спровоцирует создание километровых пробок. Чтобы не создавать неудобства жителям для реновации коллектора выбрана современная технология "полимерного рукава", сообщает ООО "Росводоканал Тюмень".

"Предварительно мы прочистили трубу с помощью мощной каналопромывочной техники, достав из нее огромное количество тряпок и другого мусора. На время санации участок сети перекрываем специальной заглушкой ("грушей") и через колодцы протаскиваем в старую трубу мягкий полимерный рукав. Потом участок сети наполняется теплой водой, рукав твердеет и внутри старой трубы образуется новая", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Таким образом будет отремонтировано 250 метров сети, что позволит избежать возможных повреждений сети и просадок грунта на оживленных магистралях.

Современная технология реконструкции сетей с помощью полимерного рукава пока не получила широкого распространения в России. Материал для санации трубопроводов изготавливают в Санкт-Петербурге. Тюменский водоканал один из первых в стране начал широко применять инновационную практику. Только в 2025 году таким образом реконструированы аварийные трубопроводы в районе улиц Тарская, Кремлевская и Профсоюзная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:07 06.01.2026В Тюмени реконструируют коллектор под автодорогой на Профсоюзной
20:31 04.01.2026Тюменский Росреестр провел более 1,2 тыс. профилактических мероприятий в 2025 году
16:01 03.01.2026В Тюменской области строительный кластер создал 37 кооперационных цепочек
19:39 02.01.2026Тюменских застройщиков приглашают в бизнес-миссию в Челябинскую область

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора