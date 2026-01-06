В Тюмени реконструируют коллектор под автодорогой на Профсоюзной

Под автодорогой на Профсоюзной в границах улиц Ленина и Республики завершается реконструкция канализационного коллектора. На этом участке оживленное движение автотранспорта и перекрытие даже одной полосы движения спровоцирует создание километровых пробок. Чтобы не создавать неудобства жителям для реновации коллектора выбрана современная технология "полимерного рукава", сообщает ООО "Росводоканал Тюмень".

"Предварительно мы прочистили трубу с помощью мощной каналопромывочной техники, достав из нее огромное количество тряпок и другого мусора. На время санации участок сети перекрываем специальной заглушкой ("грушей") и через колодцы протаскиваем в старую трубу мягкий полимерный рукав. Потом участок сети наполняется теплой водой, рукав твердеет и внутри старой трубы образуется новая", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Таким образом будет отремонтировано 250 метров сети, что позволит избежать возможных повреждений сети и просадок грунта на оживленных магистралях.

Современная технология реконструкции сетей с помощью полимерного рукава пока не получила широкого распространения в России. Материал для санации трубопроводов изготавливают в Санкт-Петербурге. Тюменский водоканал один из первых в стране начал широко применять инновационную практику. Только в 2025 году таким образом реконструированы аварийные трубопроводы в районе улиц Тарская, Кремлевская и Профсоюзная.