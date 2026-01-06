  • 6 января 20266.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Школьники сняли истории тюменских героев

Общество, 11:26 06 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Школьники сняли истории тюменских героев от всероссийского мультимедийного проекта "След". В качестве главных авторов и исследователей выступили школьники со всей страны, в том числе и из Тюменской области. Именно они выбрали героев и рассказали об их подвигах, сообщает региональный департамент культуры.

В этом ряду — два великих имени, напрямую связанных с нашим регионом: всемирно известный гений, чья многогранность удивляет мир до сих пор Дмитрий Менделеев и Герой Советского Союза, легендарный командир, чьё мужество является примером Виктор Худяков.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпросвящение , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:26 06.01.2026Школьники сняли истории тюменских героев
10:47 06.01.2026Агрономы рассказали тюменцам о способах хранения семенного картофеля
09:02 06.01.2026Свыше 300 человек найдено поисковиками "ЛизаАлерт" в Тюменской области за год
08:34 06.01.2026Врач из Тюмени рассказала, как кататься на коньках без травм

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора