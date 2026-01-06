Школьники сняли истории тюменских героев
Школьники сняли истории тюменских героев от всероссийского мультимедийного проекта "След". В качестве главных авторов и исследователей выступили школьники со всей страны, в том числе и из Тюменской области. Именно они выбрали героев и рассказали об их подвигах, сообщает региональный департамент культуры.
В этом ряду — два великих имени, напрямую связанных с нашим регионом: всемирно известный гений, чья многогранность удивляет мир до сих пор Дмитрий Менделеев и Герой Советского Союза, легендарный командир, чьё мужество является примером Виктор Худяков.
Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.