Агрономы рассказали тюменцам о способах хранения семенного картофеля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О способах хранения семенного картофеля рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Грибковые болезни - фузариоз и фитофтороз проникают в погреб с клубнями, при бактериальной гнили бактерии заражают клубни через механические повреждения.

Повышенная влажность при хранении картофеля, вызывает распространение патогенных грибов и плесени. Конденсат появляется на стенах, потолке, полу, клубнях, из-за чего портятся корнеплоды. Оптимальная влажность считается 80-90 %, чтобы ее достичь, необходимо усилить вентиляцию в погребе, установить ящик с сухим гигроскопичным материалом (песок, древесный уголь, крупная соль).

Необходимый температурный режим в погребе от двух до четырех градусов тепла, при температуре ниже ноля клубни замерзают, при температуре выше пяти градусов запускается процесс прорастания.

"Чтобы избавиться от болезней, необходимо удалить поражённые клубни. И в дальнейшем перед закладкой урожая обработать погреб средствами, например, приготовить раствор: в 10 литрах теплой воды растворить 300 г медного купороса и 400 г гашеной извести. Тщательно в два слоя обработать все поверхности погреба, включая потолок, дав первому слою полностью высохнуть", - уточнили в филиале.

Агрономы рекомендуют хранить картофель отдельно от других овощей, поскольку испортившийся корнеплод может спровоцировать гниение всего запаса в погребе, пишет КП-Тюмень.