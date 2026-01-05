Туристический маршрут "Черное золото Сибири" модернизировали и расширили

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристический маршрут "Черное золото Сибири" претерпел модернизацию. Теперь он называется "В поисках черного золота Сибири".

Об этом рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Тур охватывает и Тюмень, и Тобольск. Участники посещают полигон Тюменского индустриального университета, площадку ЗапСибНефтехима. На следующий год уже заявлены конкретные даты по сбору таких туров. С информацией можно ознакомиться на туристическом портале", — добавила она.

Участникам также предлагают отдельные экскурсии на рыборазводное хозяйство, сыроварню. Есть возможность посещения и промышленных предприятий: "Тюмень прибор", завод "Стеклотех". Экскурсии интересны разной целевой аудитории.

"Если говорить о расширении программы в целом, то инициатива всегда исходит от промышленных площадок. Сотрудничаем с департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Думаю, таких возможностей у туристов будет все больше. Будем работать в этом направлении", — заключила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

Промышленный туризм, в первую очередь, направлен на школьников старшего возраста, абитуриентов, студентов, которые проходят обучение по определенным направлениям.

Тюменская область участвует в программе "Открытая промышленность" от Агентства стратегических инициатив. Ранее несколько предприятий прошли акселератор, получили сертификаты и сегодня реализуют свои программы вместе с туроператорами региона.