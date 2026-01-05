  • 5 января 20265.01.2026понедельник
Тюменцам рассказали, как вывести с ковра пятно от свёклы

Общество, 10:55 05 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как эффективно оттереть въевшееся в ворс ковра пятно от свёклы рассказала жительница Тюмени Елена Ходосевич. Для начала надо аккуратно собрать крупные кусочки свёклы ложкой и промокнуть влажной салфеткой.

"Только не растирайте пятно, будет хуже", – предупреждает Елена. По ее словам, для промокания пятна можно сделать специальный раствор - 1 ч. л. средства для мытья посуды на 250 мл тёплой воды.

Для светлых ковров может помочь перекись водорода. Для стойких пятен используйте профессиональные очистители. Но для начала изучите инструкцию и проведите тест на незаметном участке.

"Если ничего не помогло, то доверьтесь профессионалам", - говорит тюменка. По ее словам, лучше всего вызвать специалистов стоит в случаях, если пятну больше суток или если это ваш любимый ковер, пишет Мегатюмень


