Сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей в России построят к 2050 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Социальная рекламная кампания нацпроекта «Семья» стартовала в России

К 2050 году в стране планируют построить сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) общей протяженностью более 4,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Минтранса.

Ключевыми направлениями стали восточный коридор, южное направление и международная магистраль в Минск.

Запуск в 2028 году первой линии ВСМ – Москва – Санкт-Петербург ознаменует собой выход пассажирского сообщения в России на качественно новый уровень. Почти 700-километровый маршрут пройдёт через Тверь и Великий Новгород.

Сейчас строительство железнодорожных путей ведётся в Московской и Тверской областях, на остальных участках развернуты подготовительные работы. "Важно понимать, что ВСМ – это не просто проект дороги или поезда. Это инновационный проект с точки зрения технологий. В таком климате, как у нас, ВСМ пока никто еще не строил. Поэтому мы создаем собственные технологические решения, опираясь на лучшие мировые практики, но разрабатывая их с учетом российских реалий", – сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Специально для ВСМ 150 предприятий из 36 регионов страны разрабатывают отечественный поезд, он будет состоять из 15 тыс. различных компонентов. Кузов уже сваривают из экструдированного алюминиевого профиля. Он лёгкий и прочный, а значит поезд сможет безопасно разгоняться до 400 км/ч.

Одновременно в Коломне базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) проводятся испытания ключевых компонентов, обеспечивающих плавность хода высокоскоростного поезда для ВСМ. Сейчас испытывается изготовленная на заводе "Уральские локомотивы" рама моторной тележки – несущий элемент конструкции, который предназначен для равномерного перераспределения нагрузок.

В состав рамы моторной тележки входит подрамник независимой подвески тягового двигателя поезда, он обеспечивает плавность движения на высоких скоростях. В ходе испытаний проверяют корректность предварительных расчётов и надёжность рамы, она должна выдержать 10 млн циклов нагрузки, чтобы соответствовать современным требованиям по ресурсу и безопасности.