  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей в России построят к 2050 году

Экономика, 17:38 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Социальная рекламная кампания нацпроекта «Семья» стартовала в России

К 2050 году в стране планируют построить сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) общей протяженностью более 4,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Минтранса.

Ключевыми направлениями стали восточный коридор, южное направление и международная магистраль в Минск.

Запуск в 2028 году первой линии ВСМ – Москва – Санкт-Петербург ознаменует собой выход пассажирского сообщения в России на качественно новый уровень. Почти 700-километровый маршрут пройдёт через Тверь и Великий Новгород.

Сейчас строительство железнодорожных путей ведётся в Московской и Тверской областях, на остальных участках развернуты подготовительные работы. "Важно понимать, что ВСМ – это не просто проект дороги или поезда. Это инновационный проект с точки зрения технологий. В таком климате, как у нас, ВСМ пока никто еще не строил. Поэтому мы создаем собственные технологические решения, опираясь на лучшие мировые практики, но разрабатывая их с учетом российских реалий", – сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Специально для ВСМ 150 предприятий из 36 регионов страны разрабатывают отечественный поезд, он будет состоять из 15 тыс. различных компонентов. Кузов уже сваривают из экструдированного алюминиевого профиля. Он лёгкий и прочный, а значит поезд сможет безопасно разгоняться до 400 км/ч.

Одновременно в Коломне базе Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава (ВНИКТИ) проводятся испытания ключевых компонентов, обеспечивающих плавность хода высокоскоростного поезда для ВСМ. Сейчас испытывается изготовленная на заводе "Уральские локомотивы" рама моторной тележки – несущий элемент конструкции, который предназначен для равномерного перераспределения нагрузок.

В состав рамы моторной тележки входит подрамник независимой подвески тягового двигателя поезда, он обеспечивает плавность движения на высоких скоростях. В ходе испытаний проверяют корректность предварительных расчётов и надёжность рамы, она должна выдержать 10 млн циклов нагрузки, чтобы соответствовать современным требованиям по ресурсу и безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Эффективная транспортная система , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 15.01.2026Сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей в России построят к 2050 году
16:10 15.01.2026Более тысячи будущих мам в Тюменской области получат увеличенное пособие с 1 января
14:53 15.01.2026Тюменская область применяет инструменты нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"
14:42 15.01.2026В Тюменской области работают инвестиционные представительства

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора