Тюменские дети с нарушениями речи ждут встречи с волонтерами‑логопедами

| Фото: Центр помощи детям «От сердца к сердцу» | Фото: Центр помощи детям «От сердца к сердцу»

Набор волонтеров‑логопедов объявил Центр помощи детям "От сердца к сердцу". Сейчас в очереди на занятия уже 20 ребят, а действующие специалисты успевают работать только с 10 детьми.

По словам работников центра, благотворительный проект "Добрый мир детям" действует более пяти лет. Он помогает ребятам из социально незащищенных семей, юным тюменцам с ОВЗ и инвалидностью. Все занятия бесплатные. Помимо английского, подготовки к школе и творчества, особенно востребована логопедическая помощь. "Для многих семей эти занятия – настоящая опора. Мы видим прогресс у детей, а родители получают возможность справиться с непростой ситуацией", – отметила куратор направления Валентина Личева.

Центр приглашает к сотрудничеству опытных логопедов и студентов‑выпускников профильных специальностей. Волонтеры будут работать под руководством куратора. Занятия проводятся очно и в онлайн‑формате.

Присоединиться к команде можно двумя способами: через сообщество центра во "ВКонтакте" или по телефону куратора Валентины Личевой 8-919-956‑26‑39.

Сегодня в проекте участвуют более 15 волонтеров. Это педагоги, студенты и специалисты из городских организаций. Однако потребность в логопедах по-прежнему высока: каждый новый специалист дает шанс ребенку сделать важный шаг в развитии.