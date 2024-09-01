Товарооборот между Тюменской областью и Беларусью за полгода вырос на 167 %

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Товарооборот между Беларусью и Тюменской областью составил 2,2 млрд долларов за полгода. Показатель вырос на 167 % в сравнении с прошлым годом, сказал министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко во время пресс-подхода по итогам пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития" Промышленно-энергетического форума TNF 18 сентября.

"Тюменская область является одним из лидеров среди более чем 80 регионов РФ по товарообороту с Республикой Беларусь. За первое полугодие он уже составил 2,2 миллиарда долларов с ростом 167 % к уровню прошлого года. Мы имеем огромный потенциал для взаимного сотрудничестве и решения вопросов, которые связывают наши страны", - заверил он.

t.me/oilgasforum_TNF t.me/oilgasforum_TNF

По оценке Алексея Кушнаренко, Промышленно-энергетический форум TNF дает возможность белорусским компаниям в партнерстве с российскими коллегами отвечать на актуальные проблемы ТЭК. Он поблагодарил правительство Тюменской области за приглашение: "Мы к нему готовимся, формируем пакет заказов, вопросов, которые решаются на полях форума с российскими коллегами. Министерство энергетики закреплено за сотрудничество с Тюменской областью. Отмечаем, что оно активно развивается".

Министр энергетики Республики Беларусь пригласил участников TNF на профильный форум в Минск, который пройдет 15 октября.

Напомним, TNF-2024 проходит в Тюмени 16-19 сентября. Его участниками стали более 12 тыс. человек из 1000 компаний. В Тюмень для знакомства с новыми разработками и научными подходами в нефтегазовой отрасли приехали делегации шести зарубежных стран.

Анжела Лебедева