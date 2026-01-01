  • 16 января 202616.01.2026пятница
Тюменцам напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

14:44 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Людям с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца и астмой запрещено окунаться в прорубь на Крещение, так как это может привести к сердечному приступу.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов напомнил, что участие в купаниях требует осознанного подхода к своему здоровью. По его словам, несмотря на традиционность обряда, не всем людям стоит погружаться в холодную воду.

"Это всё не ради какого-то героического поступка. У праздника другой глубокий духовный смысл. Поэтому есть люди, которым ни при каких условиях не стоит принимать участие в купаниях. Это люди с рядом хронических заболеваний: сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет, любые заболевания кожи, активно проявляющиеся, например псориаз", — цитирует министра портал Оm1.

Маркелов добавил, что неподготовленный человек может получить осложнения, включая обострение хронических болезней, пневмонию или воспаление лёгких. Он также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить детям:

"Очень внимательно прошу отнестись к своим детям. Родитель ребёнка до четырёх лет даже не увидит, как он переохладится. Достаточно нескольких минут, чтобы ребёнок на морозе раздетый побыл или в воде, а его потом вынесли на мороз, и наступает переохлаждение. У них ещё несовершенная терморегуляция, они переохлаждаются намного быстрее, чем взрослые", рассказал Маркелов.

По его словам, аналогичные рекомендации применимы к детям до семи лет. Даже при кратковременном пребывании на морозе возможны простудные заболевания и обострения.

Также министр напомнил, что перед купанием необходимо дать телу адаптироваться к температуре воздуха: "До купания нужно минуты две подождать, чтобы температура снаружи тела снизилась до нужного значения, чтобы не было шоковой реакции при погружении. После купания сразу вытереться и надеть сухую и тёплую одежду. Затем сразу уходить с мороза, иначе это может повредить даже тем, кто имеет определённую тренировку".

Кроме того, он подчеркнул, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения при участии в купаниях категорически недопустимо:

"Пьяным купание запрещено, летальный исход практически гарантирован".

# Крещение

