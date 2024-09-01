Технологический суверенитет цифровизации ТЭК обсудили российские эксперты на TNF в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Технологический суверенитет цифровизации ТЭК обсудили российские эксперты на тематической дискуссии Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени 18 сентября.

По словам модератора, руководителя программ цифровой экономики "Газпром нефти" Матвея Алексеева, цифровизация отрасли уже состоялась, идет ее цифровая трансформация. Технологический суверенитет есть, как независимость и устойчивость.

"А вот сохранить киберустойчивость в моменте – у нас отрасль непрерывная, это можно. Но что делать в стратегическом плане – это и есть тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем", - обозначил тему эксперт.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУРа Алиса Мельникова подчеркнула, что на цифровую трансформацию положительно влияет наличие компетенций, свободы в работе над инновационными идеями внутри компании, апробации.

"Лучшее проявление кибербезопасности - когда ее не замечают. Заметна она обычно, когда проявляются либо угрозы, либо средства борьбы с ними. Страдать от угроз не хочется, и если вкладывать много усилий в развитие инструментов обеспечения безопасности, то люди начинают замечать сдерживающие факторы как при использовании цифровых решений, так и при их внедрении", - рассказала Алиса Мельникова.

Направления цифровой трансформации особенные для каждой компании. При этом возникают вопросы, по каким метрикам оценить, что она наряду с кибербезопасностью реализована эффективно. В компании "Газпром нефть" создали индекс технологической надежности.

"Мы в рамках компании сначала разработали показатели по непрерывности - количество инцидентов, показатели по импортозамещению. И дальше разработали показатели по киберустойчивости. Все это вместе мы называем индексом технологической надежности. Это три направления, собранные в показателях, которые мы измеряем в рамках процессов и IT-решений", - поделился начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций ПАО "Газпром нефть" Антон Думин.

Вместе с тем, возникла потребность в отраслевой стандартизации IT-продуктов. Институт нефтегазовых технологических инициатив действует с 2020 года. За четыре года уже разработаны 246 стандартов. Как отметил генеральный директор АНО "ИНТИ" Николай Кузнецов, перед институтом была задача заместить иностранные системы стандартизации. В настоящее время фокусом является оборудование. При этом задачи технологического суверенитета, технологической устойчивости множатся и расширяются, следующим шагом стала нефтехимия. И по такому же принципу "ИНТИ" готов предоставить свою платформу для решений задач в отношении отраслевого программного обеспечения. Компании могут представить на ней свои решения, опыт, знания, тем самым повысить доверие к этим программным продуктам. В рамках TNF подписано соглашение о совместной работе по организации единого отраслевого комитета по программному обеспечению. Одной из задач которого и должна стать стандартизация кибербезопасности.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор бизнес-сегмента SaaS VK Tech Максим Лысенко подчеркнул, что ранее для обеспечения информационной безопасности рынок внедрял много продуктов: "И без какого–либо фокуса на самой информационной безопасности. Только в последние лет пять-шесть эта тема стала входить в оборот. Теперь просто разработать софт, прийти к заказчику и установить его, как раньше, уже нельзя. Появляются новые требования к безопасности. Мы в корпоративном нефтегазовом секторе пока в начале пути. Научились создавать под заказчика наши системы и оперативно на его требования реагировать. Сейчас мы приходим к тому, чтобы проактивно это делать".

Разработчик ПО информационной безопасности начинает работать с заказчиками после тестирования уязвимости действующих систем. Как показывает опыт, на проникновение требуется от двух недель до месяца.

"Это формирует проблематику культуры безопасной разработки. Ландшафт российских производителей ПО уже определен. Нам нужна отраслевая стандартизация подходов к разработке, которая будет решать задачи функциональные - непрерывность бизнес-процессов, и по консолидации уникальных требований", - обозначил технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев.

Отметим, 18 сентября на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 эксперты обсуждают стратегии развития отрасли. Большой блок сессий посвящен цифровизации и новым решениям, которые обеспечивают технологическую устойчивость и развитие ТЭК.

Оксана Корнеенкова