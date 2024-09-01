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Соглашение о сотрудничестве на форуме TNF подписали региональный центр "Мой бизнес" и ТАРКИ

Экономика, 10:02 19 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Соглашение о сотрудничестве подписали центр "Мой бизнес" Тюменской области и Тюменское агентство развития креативных индустрий на Промышленно-энергическом форуме TNF 19 сентября. Документ предполагает предоставление еще большего спектра услуг и консультирование креативных предпринимателей.

"Меры поддержки есть как в нашем центре, так и в ТАРКИ, будем их донастраивать, чтобы количество креативных предпринимателей увеличивалось, рос ВВП нашей области", - сказала руководитель регионального центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Креативный сектор экономики максимально встроен в промышленность. Компании нефтегазовой отрасли пользуются услугами медиа, кино, швейных и ремесленных мастерских и так далее.

"Мы работаем с креативными предпринимателями, центр "Мой бизнес" - с разными группами бизнес-сообщества. Договоренность между организациями позволит погрузить креативных предпринимателей в мир всего остального бизнеса еще больше", - уверен директор ТАРКИ Алексей Краев.

Организации-подписанты уже провели совместно бизнес-лагерь в загородном комплексе "Гнездо", где участвовали около 300 предпринимателей разного сектора экономики. Впереди форум КПД 11 и 12 октября.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября. В нем участвуют более 12 тыс. представителей 1000 компаний.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , Мой бизнес , ТАРКИ , ТНФ

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