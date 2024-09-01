Соглашение о сотрудничестве на форуме TNF подписали региональный центр "Мой бизнес" и ТАРКИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Соглашение о сотрудничестве подписали центр "Мой бизнес" Тюменской области и Тюменское агентство развития креативных индустрий на Промышленно-энергическом форуме TNF 19 сентября. Документ предполагает предоставление еще большего спектра услуг и консультирование креативных предпринимателей.

"Меры поддержки есть как в нашем центре, так и в ТАРКИ, будем их донастраивать, чтобы количество креативных предпринимателей увеличивалось, рос ВВП нашей области", - сказала руководитель регионального центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева.

Креативный сектор экономики максимально встроен в промышленность. Компании нефтегазовой отрасли пользуются услугами медиа, кино, швейных и ремесленных мастерских и так далее.

"Мы работаем с креативными предпринимателями, центр "Мой бизнес" - с разными группами бизнес-сообщества. Договоренность между организациями позволит погрузить креативных предпринимателей в мир всего остального бизнеса еще больше", - уверен директор ТАРКИ Алексей Краев.

Организации-подписанты уже провели совместно бизнес-лагерь в загородном комплексе "Гнездо", где участвовали около 300 предпринимателей разного сектора экономики. Впереди форум КПД 11 и 12 октября.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября. В нем участвуют более 12 тыс. представителей 1000 компаний.

Анжела Лебедева