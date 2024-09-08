Впервые в Тюменской области открыли бизнес-лагерь

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

250 предпринимателей из Тюменской, Новосибирской областей и ХМАО - Югры стали участниками бизнес-лагеря. Он организован на базе отдыха "Гнездо" 8 сентября.

"Предусмотрено девять деловых площадок. На них выступят спикеры из компании hh.ru, новосибирской компании из сферы гостеприимства, будут опытные бизнесмены нашего региона. Вместе с ними участники лагеря разберут кейсы, в частности, связанные с привлечением кадров. Важно прокачать навыки: как формируется бренд компании, корпоративная культура. И как МСП не потеряться на фоне крупного бизнеса", — рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель центра "Мой бизнес" Ильина Багишева.

Всего 20 федеральных и региональных экспертов проведут дискуссии на тему развития кадрового потенциала предприятий, привлечения господдержки. Участниками лагеря стали и представители вузов.

"Ожидаем от проведения бизнеса-лагеря того, что предприниматели получат ответы на свои вопросы, как эффективно работать с кадрами. И каждый сможет получить новые контакты, как минимум 250", — отметила Багишева.

Управляющая пекарней из Нягани Анастасия Стяжкина рассказала, что в бизнес пришла в 17 лет. За это три года с кассира выросла до управляющей.

"Заинтересовалась бизнес-лагерем, потому что увидела, что будут спикеры из hh.ru, мы с ними активно сотрудничаем по подбору персонала. И очень интересная программа, вот и приехала. Жду новых контактов и возможность найти работу в Тюмени", — сказала югорчанка.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Предприниматель из Нижневартовска Полина Золотаренко девять лет занимается фитнес-индустрией. Рассматривает Тюмень для создания новой студии.

"Специально приехала сюда, нам всегда нужны новые знакомства, потому что человеку нужен человек. И хотелось бы понять, как выстрагивать бизнес через новые контакты, — поделилась Полина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменец, руководитель маркетинговой компании Александр Негодяев, тоже ищет новые знакомства и готов делиться способом ведения трафиков на вакантные должности: "Мы организуем площадки в соцсетях, на сайтах — рекламные объявления откликов на вакансии. Чаще всего за этим обращаются крупные компании, и чаще это нефтяники".

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Участников лагеря ждут мастер-классы по рыбалке и приготовлению плова. Предприниматели посоревнуются в волейболе, катании на сап-бордах.

Отдельная программа создана для детей бизнесменов.

Бизнес-лагерь в Тюменской области станет традиционным.

Анжела Лебедева