Международная гостиничная сеть начала тестировать в Мах сервис предварительной регистрации

Общество, 16:30 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная гостиничная сеть начала тестировать в Мах сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных, сообщает пресс-служба мессенджера.

Сервис доступен в отеле премиум-класса Radisson Blu Ленинский проспект в Москве и в дальнейшем будет масштабирован на всю сеть Radisson Hotel Group.

Для регистрации с помощью мессенджера необходимо забронировать номер на сайте отеля. За несколько дней до заселения на электронную почту пользователя придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в Мах. В чат-боте останется выполнить три шага: нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие в госуслугах — бот сам перенаправит пользователя; вернуться на сайт отеля — анкета будет заполнена автоматически и нажать кнопку "Отправить" — после этого регистрация будет завершена.

Пилотное решение разработано совместно с единой платформой для гостиничного бизнеса TravelLine.

# гостиницы , Мах , мессенджер

