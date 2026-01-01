  • 14 января 202614.01.2026среда
196 участников СВО и членов их семей прошли лечение в тюменском "Градостроителе" за год

Общество, 16:52 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2025 году 196 участников СВО и членов их семей прошли восстановительное лечение в Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Всего в течение года здесь получили лечение почти 4 тыс. жителей Тюменской области.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в пресс-служба лечебного заведения, это стало возможным благодаря успешной реализации проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация". Увеличился объем оказания медицинских услуг по восстановлению после эндопротезирования крупных суставов. Теперь пациенты направляются на реабилитацию "с койки на койку" - после операции сразу в Градостроитель. Здесь для них оборудованы специальные палаты для удобства и безопасности передвижения с опорой.

В 2025 году в центр поступило новое оборудование, среди которого интерактивный программно-аппаратный комплекс "Сенсория" для диагностики и аналитики состояния пациентов, диагностический и реабилитационный комплекс Балфест для развития навыков баланса, осанки и движений, аппарат для эффективной вибротерапии и многофункциональные медицинские кровати.

# Градостроитель , реабилитация , СВО

