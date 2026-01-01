Жителей Тюменской области приглашают к участию в проекте "Чтецкие программы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный проект "Чтецкие программы" продолжится в 2026 году. Проект, создающий единую сеть литературных клубов для популяризации чтения среди молодёжи, успешно стартовал в 2025 году, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

По словам генерального директора Общества "Знание" Максима Древаля, если в год запуска в проекте зарегистрировалось более 5 тыс. 500 клубов по всей стране, то ключевой задачей на 2026 год является масштабирование сети до 10 тыс. активных клубов, чтобы вовлечь как можно больше детей и подростков.

Отметим, зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание".

Участников проекта в 2026 года ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на актуальные литературные темы и столько же совместных литературных викторин с проектом Знание.Игра, победители которых получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей, где ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.

В феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний "Машук", где вместе с экспертами определят дальнейшую траекторию развития проекта. Дополнительная образовательная программа для кураторов также будет включать ежемесячные вебинары с ведущими психологами, профессорами ведущих университетов и популярными учителями — победителями профессиональных конкурсов.