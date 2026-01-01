Антимонопольщики выступили с претензией о публичном заявлении роста цен на продукты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на продовольственные товары до 30 %. Такие прогнозы в СМИ озвучил управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Александр Панченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством. Предостережение – это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства", - подчеркнули в ФАС.

При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.