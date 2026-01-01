  • 14 января 202614.01.2026среда
Территории Тюменской области развиваются благодаря нацпроекту

Общество, 16:41 14 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Территории Тюменской области развиваются благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жителей”. Комфортная городская среда создается через Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта, сообщает информационный центр правительства региона.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сказал, что реализация конкурсных объектов позволила создать 26 тыс. 730 новых рабочих мест и 6 тыс. 88 объектов коммерческой предпринимательской активности.

“Наша общая задача – сохранить динамику проекта и достигнутый темп, сделать так, чтобы малые города не оставались в стороне от масштабных преобразований, а становились опорой для будущего страны. До 2030 года планируется реализовать более 1 тысяч 600 проектов-победителей", – добавил он.

В Тюменской области победителями конкурса стали семь проектов. Один из них – Базарная площадь в Тобольске, которую благоустроили в 2020 году. Объект стал новым центром отдыха для горожан и туристов.

В том числе благодаря реализации на площади 18 бизнес-проектов в сфере гостеприимства, в три раза выросла посещаемость города туристами.

"Экономика благоустроенных территорий складывается индивидаульно. Успешные практики в городах показывают, что каждый вложенный в благоустройство рубль может вернуть до пяти рублей в виде налоговых отчислений и инвестиций", – сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

В Заводоуковске после победы в конкурсе в 2025 году благоустроена Центральная площадь. В декабре на ней заработал многофункциональный центр "Колмакова".

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты

﻿
