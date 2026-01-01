  • 15 января 202615.01.2026четверг
В Крещение тюменские автобусы будут ходить до полуночи

Общество, 20:23 15 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54 будут работать 19 января до полуночи. Это связано с проведением праздника Крещения Господня, сообщает администрация Тюмени.

При этом от остановочного пункта "Строительный институт ТИУ" в направлении микрорайонов для маршрутов №№ 14, 30, 37 последнее отправление будет в 23 часа 20 минут. Автобус № 54 в последний раз поедет в 23 часа 40 минут от остановочного пункта "Детский сад № 55". Для маршрута № 2 последнее отправление будет в 23 часа 20 минут.

Также от остановочного пункта "ул. Высотная” для маршрута № 47 последний рейс будет в 23 часа 20 минут. Дополнительно сообщаем, что 18 и 19 января в схемы маршрутов № 129к и № 152к включат остановочные пункты "с/о "Радуга", "Дачи (с/о "Бирюсинка)" в направлении из города.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

