Карантин по бешенству введен на территории села в Упоровском округе

Общество, 19:53 15 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен на части территории с. Коркино Упоровского муниципального округа Тюменской области.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучной по данному заболеванию территории с 15 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Под запрет попадает и отлов диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.

# животные , карантин по бешенству

