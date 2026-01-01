Карантин по бешенству введен на территории села в Упоровском округе
Карантин по бешенству животных введен на части территории с. Коркино Упоровского муниципального округа Тюменской области.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучной по данному заболеванию территории с 15 января запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Под запрет попадает и отлов диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.