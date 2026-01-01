Документальные фильмы о местных православных святынях покажут тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На показ и обсуждение документальных фильмов об истории православных святынь Тюмени и Тобольска приглашают тюменцев 18 января. Мероприятие состоится в библиотеке истории города имени Текутьева в 15 часов в рамках проекта "Рождественские чтения", сообщают организаторы.

Тележурналист Анастасия Ломовцева покажет свои работы, которые были созданы в рамках проекта "Всем миром" телеканала Ямал 1 и посвящены Софийско-Успенскому собору в Тобольске, Тюменской Спасской церкви и храму Всех Святых в Земле Русской просиявших, который на протяжении нескольких лет строится в Тюмени.

Участники узнают об идее проекта "Всем миром", о том, как снимают такое кино и какие истории остались "за кадром". Тюменцев ждет живой диалог, уникальные кадры и погружение в историю родного края.

Вход бесплатный, количество мест ограничено, поэтому запись желательна по телефону 8-912-382-3293 (Животова Алёна Николаевна). Возрастное ограничение: 12+