Тюменские врачи рассказали, как уберечь себя от переохлаждения

Тюменские врачи предупреждают, что при температуре ниже -15 градусов важно каждые 20-30 минут заходить в теплое помещение, чтобы согреться, сообщает информационный центр правительства региона.

Необходимо одеваться многословно, выбирать свободную одежду. Вместо перчаток стоит надеть варежки. Обувь не должна быть тесной. Не стоит забывать про шапку и шарф. Необходимо использовать защитный крем для открытых участков кожи.

Алкоголь перед прогулкой запрещен: он вызывает расширение сосудов и потерю тепла организмом.

Важно следить за самочувствием. Дрожь, "гусиная кожа" и усталость — признаки переохлаждения. Обморожение развивается незаметно: кожа покалывает и белеет, чувствительность падает — человек может не успеть среагировать. В группе риска — дети, пожилые и люди с нарушениями кровообращения.

“Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки снегом или резко согревать их горячей водой, батареей. Это травмирует сосуды и ткани. Правильно — укутать пораженное место термоизолирующей повязкой (марля, вата, бинт) и дать теплого, но не горячего, питья. При сильном обморожении (пузыри, почернение кожи) — срочно обратиться в медицинское учреждение", – сказал главный внештатный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Тюменской области Денис Аржавицин.

Отметим, в Тюменской области на этой неделе ожидается морозная погода — от -15 до -30 градусов.