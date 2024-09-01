В Тюменской области планируют создать кинокомиссию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Сериал и сайт об истории тюменской нефти презентовали на форуме TNF

Кинокомиссию, которая поможет организовывать съёмки фильмов, планируют создать в Тюменской области. Она будет решать бюрократические вопросы, договариваться с властями, подбирать локации, доставать реквизиты, оборудование и многое другое.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал создатель кинокомпании "Пушка" Максим Габула на Промышленно-энергетическом форуме TNF 19 сентября.

"Сейчас у нас кто во что горазд. Пути решения своих задач или проблем ищут через товарищей, агентство креативных индустрий или другим образом. Обычно у нас возникают задачи по логистике, проживанию, питанию, выстраиванию диалога с партнерами. То есть на данный момент я сам должен идти и формировать запрос. Ресурс облегчит съемки и пролоббирует наши интересы", - отметил он.

Кроме того, по его словам, структура должна помочь тюменской киноиндустрии выйти на промышленный уровень. Благодаря ей со временем появится компенсация на производство фильмов. "Можно до бесконечности снимать картины в свое удовольствие, но нам пора зарабатывать деньги, если, конечно, мы хотим, чтобы кино развивалось и приносило прибыль в регион", - подчеркнул Максим Габула.

Идею создания кинокомиссии тюменцы будут обсуждать на форуме КПД, который состоится в Тюмени 11-12 октября.

Виктория Макарова