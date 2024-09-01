Сериал и сайт об истории тюменской нефти презентовали на форуме TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сериал "Тюмень - Северный край" и сайт "Голоса Тюменского Севера" презентовали продюсеры Максим Габула и Кирилл Бутусов на Промышленно-энергетическом форуме TNF 19 сентября. При входе в TNF LIVE гости видят Жигули - 2101, "копейку" с номерами 2160 - это дата обнаружения первого фонтана нефти в Урае 21 июня 1960 года.

"В машине включена колонка с серией интервью с ветеранами нефтегазовой отрасли, которые мы записывали со студентами ТюмГУ, их более 30. Все желающие могут сесть в нашу "копейку" и погрузиться в истории геологов, бурильщиков, машинистов, инженеров - всех тех, кто осваивал Тюменский Север. И в тоже время автомобиль, который мы купили у реставраторов, - это персонаж сериала. Он уже добрался до Урая. Впереди еще четыре серии и тысячи километров", - рассказал Максим Габула.

Первые две серии документально-художественного сериала "Тюмень - Северный край" практически готовы. Презентация пройдет 31 октября. Главные роли в нем исполняют москвичи - выпускник ВГИК Артём Лебедев и актриса театра и кино Людмила Чиркова.

"Потрясающий тандем, Людмила Чиркова преподавала Артёму во ВГИКе. Они встретились у нас, в Тюмени. И они гармонично смотрятся. Один из замыслов нашего сериала - преемственность поколений, и благодаря этим актерам нам это удастся", - уверен Максим.

Презентация проектов не случайно происходит на главном нефтяном форуме страны, отмечают продюсеры, это возможность найти новых партнеров.

Познакомиться с историями ветеранов нефтегазовой отрасли Тюменской области можно на сайте "Голоса Тюменского Севера".

Анжела Лебедева