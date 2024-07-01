Голоса Тюменского Севера услышат жители региона

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Проект "Голоса Тюменского Севера" представили на площади у администрации Тюмени в виде восьми двусторонних стендов 25 июля. На них фото, информация о геологах, бурильщиках, инженерах, всех тех, кто стоял у истоков освоения нефти и газа. Того, что дало развитие всему Тюменскому региону.

78-летний Иван Диниченко впервые приехал из Алтайского края в Тюмень в 1964 г. – стал студентом ТИУ. В 1969 г. попал на месторождение в Сургут. Работал до 2002 г. Прошел путь от бурильщика, главного технолога до начальника службы. Имеет звание Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Это были отличные, хорошие годы. Было сложно. Жена все время ругалась, что я поздно прихожу. Я ей говорю: у меня восьмичасовой рабочий день – с восьми утра до восьми вечера. Иногда бывает: ругаешься, что где-то, что-то не так, но когда все получается и в конце года мы празднуем победу – это счастье", - рассказал Иван Диниченко в интервью "Тюменской линии".

Ветеран с супругой-геологом прожил 52 года. Дочь и сын пошли по стопам родителей: дочь - геолог, сын – разработчик месторождений.

Родился проект "Голоса Тюменского севера" в ходе подготовки к съемкам художественно-документального сериала "Тюмень – Северный край". Продюсер, фотограф Ирина Руссу сообщила, что было записано около 100 часов интервью, на сайте представлено 150 минут.

"Мы изначально собирались сделать аудио-капсулу. В какой-то момент решили, что всех героев нужно снять. Кто-то нам давал интервью удаленно, поэтому на сайте не у всех есть фото. Постепенно я включилась в проект и сняла 20 героев из всех. Моя семья имеет отношение к освоению Тюменского Севера. И для меня этот проект – как сохранение истории семьи, отчасти, и нашего региона. Любое интервью, которое вы прослушаете, вам скажут: Тюмени в том виде, какая она сейчас есть, не было бы, если не события тех времен", - подчеркнула Ирина.

Познакомиться с историей того, какой ценой давалась тюменская нефть, как жилось рабочим в условиях Крайнего Севера, можно наведя камеру телефона на QR-код. Ссылка приведет на рассказ героя.

Всего более 30 человек стали участниками проекта "Голоса Тюменского Севера". Над сбором информации, записью интервью, фотографированием героев того времени работала команда кинокомпании "Пушка" и студенты-журналисты института социально-гуманитарных наук ТюмГУ.

Выпускница ТюмГУ Тамилла Виситаева взяла проект "Голоса Тюменского Севера" в основу дипломной работы и защитилась на пятерку.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Мы знали, как люди добывали нефть, а подробней того, через какие сложности они проходили, какой у них характер, какие качества помогали им пройти через все испытания – мы не знали. И мне интересно было с ними познакомиться. В основном все герои мои. Я их просматриваю, заново вспоминаю наши интервью, встречи. Для меня это классно", - сказала журналист.

"Голоса Тюменского Севера" – социальный проект, направленный на сохранение исторической, культурной, социальной памяти, на исследование феномена человека Тюменской земли. Он посвящен 80-летию со дня образования Тюменской области. Стенды у городской администрации простоят до середины августа.

Увидеть и услышать героев Тюменского Севера можно также на сайте.

Анжела Лебедева