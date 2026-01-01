  • 16 января 202616.01.2026пятница
Тюменские аграрии могут представить продукцию на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро – 2026"

Экономика, 09:34 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии могут представить продукцию на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро – 2026". Деловое событие пройдет с 11 по 13 февраля, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Мероприятие состоится на территории Международного выставочного центра "Казань экспо". Общая площадь выставочной экспозиции превысит 35 тыс. кв. м.

"Казань Агро – 2026" станет площадкой для эффективного диалога представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств, где ведущие сельхозпроизводители и поставщики представят свою продукцию.

В деловой программе предусмотрены конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы.

Подробная информация здесь.

АПК , выставка , сельхозтоваропроизводители

