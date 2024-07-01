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Тюменцам предлагают рассказать о своем месте силы

Общество, 18:16 28 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям региона предлагают поучаствовать во флешмобе #МоеМестоСилы72, посвященном 80-летию Тюменской области. Местом силы может быть и арт-объект или достопримечательность, лес, парк, площадь в центре города, улица, сообщает ДТиС "Пионер".

К фотографии необходимо добавить рассказ о любимом месте и поздравить Тюменскую область с юбилеем.

Акция продлится до 16 августа, вплоть до окончания мероприятий, посвященных юбилею региона. Каждую неделю организаторы будут делиться рассказами и фотографиями тюменцев, а также у участников есть возможность получить небольшие спортивные призы.

Подробные условия акции доступны по ссылке. Возрастное ограничение: 0+

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# День области , ДТиС Пионер

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