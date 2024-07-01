Открылась выставка с картинами о Тюмени от художников из разных регионов

| Фото: предоставлено Альбиной Харитоновой | Фото: предоставлено Альбиной Харитоновой

Картины с видами Тюмени, выполненные в разных техниках, могут увидеть тюменцы в галерее искусств Альбины Харитоновой до 15 августа. Их написали более 15 авторов из разных регионов страны.

В основу экспозиции вошли работы, созданные в ходе "Ежегодного Харитоновского пленэра" Тюмени в июле. В 2024 году это событие прошло впервые. Пленэр длился один день. Его планируют организовывать каждый год ко Дню города и приглашать интересных гостей.

"Участие в пленэре приняли авторы из Заводоуковска, Тугулыма, Тюмени. Главным гостем стал член Союза художников России Алексей Гарин. В 2015 году он победил в конкурсе живописи "Крымская весна" и получил в награду небольшую квартиру возле Ялты. Думаю, в будущем на наш пленэр будем собирать побольше городов", — поделилась хозяйка галереи Альбина Харитонова.

За один день художники создали живописные и графические работы. Использовали акварель, масло, акриловые краски. В экспозицию вошли уникальные полотна, которые не продаются, авторы предоставили их только для показа.

Кроме того, выставкой, посвященной Тюмени, заинтересовалось руководство ЦУМа. Теперь часть картин из галереи искусств Альбины Харитоновой можно увидеть на первом этаже магазина.

Возрастное ограничение: 0+.

В планах у галереи искусств Альбины Харитоновой создать новый проект к 80-летию региона. "Мы ждем это событие, обсуждаем эту тему с художниками, встречаемся с ними еженедельно. 80-летие не пройдет без нас", — сказала Альбина Харитонова.

Инна Пахомова