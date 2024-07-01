  • 29 июля 202429.07.2024понедельник
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

Открылась выставка с картинами о Тюмени от художников из разных регионов

Общество, 14:34 29 июля 2024

предоставлено Альбиной Харитоновой | Фото: предоставлено Альбиной Харитоновой

Картины с видами Тюмени, выполненные в разных техниках, могут увидеть тюменцы в галерее искусств Альбины Харитоновой до 15 августа. Их написали более 15 авторов из разных регионов страны.

В основу экспозиции вошли работы, созданные в ходе "Ежегодного Харитоновского пленэра" Тюмени в июле. В 2024 году это событие прошло впервые. Пленэр длился один день. Его планируют организовывать каждый год ко Дню города и приглашать интересных гостей.

"Участие в пленэре приняли авторы из Заводоуковска, Тугулыма, Тюмени. Главным гостем стал член Союза художников России Алексей Гарин. В 2015 году он победил в конкурсе живописи "Крымская весна" и получил в награду небольшую квартиру возле Ялты. Думаю, в будущем на наш пленэр будем собирать побольше городов", — поделилась хозяйка галереи Альбина Харитонова.

За один день художники создали живописные и графические работы. Использовали акварель, масло, акриловые краски. В экспозицию вошли уникальные полотна, которые не продаются, авторы предоставили их только для показа.

﻿

Кроме того, выставкой, посвященной Тюмени, заинтересовалось руководство ЦУМа. Теперь часть картин из галереи искусств Альбины Харитоновой можно увидеть на первом этаже магазина.

Возрастное ограничение: 0+.

В планах у галереи искусств Альбины Харитоновой создать новый проект к 80-летию региона. "Мы ждем это событие, обсуждаем эту тему с художниками, встречаемся с ними еженедельно. 80-летие не пройдет без нас", — сказала Альбина Харитонова.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , картины

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 29.07.2024Тюменцев научат организовывать мероприятия
15:29 29.07.2024Синоптики обещают тюменцам дождливую, но теплую рабочую неделю
15:18 29.07.2024Образ будущего университета обсудили в ТюмГУ
15:07 29.07.2024В поликлинике Сорокинского района отремонтировали крышу и второй этаж