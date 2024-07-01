Любители конного спорта, квадроциклов и велосипедисты выйдут на "Великий сибирский путь"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 км от Тюмени до с. Покровское преодолеют участники маршрута "Великий сибирский путь". Необычный пробег по древнему пути освоения Сибири посвящен 80-летию Тюменской области, сообщает региональный информационный центр.

Любители конного спорта, квадроциклов и вездеходов, мастера водных сплавов и велосипедисты в костюмах жителей древней Сибири стартуют 10 августа в 10 часов от Масловского взвоза.

Они преодолеют путь по лесным дорогам, полям и воде. Среди участников мероприятия — замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава Тюмени Максим Афанасьев.

11 августа в с. Покровское состоится презентация нового регионального туристического маршрута "Великий сибирский путь". В 12 часов начнется концертная программа.