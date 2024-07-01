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Концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра пройдет в День области

Общество, 17:23 31 июля 2024

ТКТО | Фото: ТКТО

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280 мероприятий к 80-летию Тюменкой области пройдут во всех муниципалитетах 16 августа. В Тюмени горожан встретят на шести площадках, сообщает информационных центр регионального правительства.

Концерт певицы Валерии и Тюменского филармонического оркестра начнется на площади 400-летия Тюмени в 20 часов. Там же в 11 часов представят сказку "Седьмой лепесток".

На ул. Дзержинского: 12 часов — концерт творческих коллективов области, 15 часов — выступление оркестра "Камерата Сибири"; 17 часов — спектакль "Игрушки" от Тюменского театра кукол.

"Наша задача – организовать праздник для жителей всего региона, поэтому с 9 по 18 августа в каждом уголке области пройдут праздничные концерты и спектакли, викторины и библиофесты, тематические выставки и культурно-просветительские мероприятия", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

17 и 18 августа праздничные мероприятия пройдут в поселке Тарманы, на Вознесенской набережной, скверах Депутатов и Казачьи луга. В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова будет работать бесплатная выставка "80 лет вместе". С 12 по 25 августа пройдет фестиваль гастрономической культуры "Сибирь на вкус. Тюменская область: прошлое, настоящее, будущее".

Вся информация о мероприятиях к дню рождения региона размещена на сайте.

видео: t.me/operativnyishtabtyumen

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