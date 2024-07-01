Моржи Тюмени переплыли Ишимское море в Северном Казахстане

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские моржи устроили заплыв на Сергеевском водохранилище Северного Казахстана "Россия-Казахстан, плывем, соединяя границы!" 30 июля. Организаторы уникального мероприятия - Центр "АквАйСпорт-Тюмень" при поддержке департамента спорта Тюмени и информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Совместный российско-казахстанский проект посвящен 80-летию Тюменской области, 55-летию Сергеевского водохранилища и международному Дню дружбы. Из Тюмени приехали 15 пловцов и трое присоединились из района Шал акын Северо-Казахстанской области — городов Сергеевка и Петропавловск.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя отдела физической культуры и спорта акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области Асета Бускеева, спортсмены переплыли Сергеевское водохранилище - это около 3 км. Клуба моржей в городе Сергеевка нет, ближайший - в Петропавловске.

"Раньше здесь была лодочная станция и там занимались плаванием. Если тюменцы будут приезжать с подобными инициативами и дальше, то число любителей плавания здесь прибавится", - считает он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Степан Костылев представлял на заплыве спортивный клуб "Нептун" из своей родной Сергеевки. Первый раз попробовал проплыть с гирей после демонстрации подобного тюменскими моржами. Говорит, что это было очень необычно и интересно: "Я сам кандидат в мастера по гиревому спорту. Опыт интересный. Пользуясь случаем передам привет с Сергеевской земли в Тюмень Сергею Борисевичу — он наш наставник и тренер, наш старший".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Не смотря на демонстрацию необычных трюков в воде, как плавание с гирей, мы сторонники безопасного плавания. Мы всегда показываем это. Например, обязательно плавание с буйками, - добавляет председатель Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Татьяна Редькина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помог тюменцам попасть на водохранилище в Северный Казахстан основатель компании "Ространсфер" Евгений Парфенов. Это были "колеса экспедиции" - Евгений занимается пассажирскими перевозками по области и в России почти 15 лет. Его автобусы совершают рейсы в 25 городах. Он сам морж клуба и говорит, что для него это была возможность поддержать этот вид спорта и ребят. Также в карьере поставить новую точку, и свой флаг на новой земле.

Напомним, в середине 50-х годов прошлого века на освоение целины в Северный Казахстан приезжали соотечественники со всего Советского Союза. С таким количеством людей и новых поселков стала остро чувствоваться нехватка воды. Тогда и было принято решение о строительстве Сергеевского водохранилища. Началась стройка в марте 1962 года, а в декабре 1969-го Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию уникального гидроузла. В этом году объект отмечает 55-летие.

Александр Лабыкин