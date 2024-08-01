Более 300 работ художников расскажут о развитии Тюменской области на выставке "80 лет вместе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 работ от более, чем 120 художников представлены на выставке "80 лет вместе" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 31 июля. Экспозиция посвящена юбилею региона.

На открытии директор регионального департамента культуры Елена Майер подчеркнула, что Народный художник Российской Федерации, председатель Тюменского регионального отделения Союза художников Александр Новик пришел в департамент и предложил сделать выставку к 80-летию регионального отделения. Отделение является ровесником Тюменской области — создано 22 сентября 1944 года. На протяжении десятилетий его члены — художники регионального и всероссийского уровней — отражают в своих произведениях знаковые события родного края через призму искусства.

"Только вдумайтесь: более 120 художников, более 300 работ. Через инструменты изобразительного искусства художники рассказывают об истории становления Тюменской области. На этой выставке представлена не только живопись, но и графика, скульптура. Здесь есть и декоративно-прикладное искусство. Для нас важно сделать культуру и искусство доступными, поэтому эта выставка — подарок для всех жителей региона. До 8 сентября она будет бесплатно экспонироваться для всех посетителей", — сказала Елена Майер.

Председатель Тюменского регионального отделения Союза художников Александр Новик рассказал, что экспозицию строили по тематике, не по времени. Самая ранняя работа здесь — картина "Народный дом" Ивана Кротова, которая относится к 1927 году. Вторая работа "Золотая осень. Вид на Затюменку" принадлежит кисти Александра Митинского, она датирована 1935 годом.

"1944 год, еще идет война, принято решение об организации Тюменской области. Буквально через две недели после образования региона облисполком принимает решение о создании областной организации Союза художников России. С этого времени начинается отсчет. Это не говорит о том, что художников до этого не было. Были авторы, члены Союза художников России, относившиеся к омской организации. В 1960 году приезжает много выпускников столичных вузов, в Тюменской области открывают нефть и газ, соответственно, наши художники едут к нефтяниками и газовикам, чтобы писать портреты, пейзажи, трудовые будни. Сегодня на выставке представлены работы, созданные тюменскими художниками в те грандиозные, великие годы. Знаковые фигуры такие как Остап Шруб, Виктор Овчаров, Гидонас Барилкис писали большие многофигурные холсты на тему, которая была злободневна в 60, 70 и 80-е годы. Эти работы раскрывают суть той жизни Тюменской области. Думаю, что это будет очень интересно для наших зрителей", — поделился он.

Все работы, представленные на выставке, отражены в специально изданном каталоге. Богато иллюстрированное издание стало еще одним подарком, которое подарили и художникам и первым посетителям в музее.

"Казалось бы, стояла простая и понятная задача — через работы художников рассказать о 80 годах бурного становления региона. Было сложно выбрать из многообразия картин именно те, что как единое целое поведают о великих стройках, покорении Севера, повседневности и природе. "80 лет вместе" — это не только творческий срез, но и настоящий исторический материал, который дополнят богатой просветительской программой, ориентированной на младшее поколение", - считает директор Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Панасенко.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов считает, что тюменцы, которые придут на выставку "80 лет вместе", могут убедиться в том, что у нас проживает много творческих людей, которые вносят большой вклад в развитие культуры. "Приближается юбилей нашей любимой области. Приходим к серьезной дате с хорошими результатами. У нас развивается экономика, много творческих людей. Увидим работы авторов, которых с нами уже нет. Многие замечательные художники находятся с нами в одном зале. У каждого из них свое видение нашей жизни, области, оно индивидуально, у каждого свои цвета и стиль. В этом и интерес", — отметил он.

Внимание многих гостей привлекают полотна с изображением мест, которые до неузнаваемости изменило время. Большое внимание старой Тюмени уделял живописец, акварелист Юрий Рыбьяков, ушедший из жизни в июне 2024 года. Как в 80-е выглядела пристань можно увидеть на картине Дмитрия Бобонича. Этого автора уже тоже нет в живых, но он оставил много работ о Тюмени. Ряд работ посвящен и "ушедшему" Тобольску.

Современный срез тоже велик. В этом разделе много экспонатов, которые показывают публике впервые. Последняя работа датированы 2024 годом.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова