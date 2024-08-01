Инклюзивный фестиваль "Город равных" к юбилею области состоялся в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инклюзивный фестиваль "Город равных" состоялся на ул. Дзержинского в Тюмени 1 августа. Областной центр реабилитации инвалидов приурочил событие к 80-летию Тюменской области.

"Это уже второй фестиваль в таком формате. В прошлом году первый прошел с большим успехом. Импровизированная открытая сцена – то, что надо нашим подопечным да и всем горожанам. Прохожие присоединяются, подпевают, танцуют и поддерживают выступающих. В этот раз у нас больше и участников концерта. Свое творчество подарят более 50 артистов", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по методической работе областного центра реабилитации инвалидов Светлана Игнатьева.

В Год семьи решили пригласить и семейные дуэты. Так, мама Анна с дочкой Маргаритой Михайлюта выступили с концертным номером "Мир в твоих руках".

Открыли выступления группа Всероссийского общества слепых "Шторм". Рокеры исполнили известную песню "Видели ночь". По словам организаторов, группа популярная и прославилась необычным выбором репертуара и исполнением.

Ещё одна группа "Яркие звёзды" выступила с хоровой интерпретацией композиции "Дарите женщинам цветы". Прохожие с удовольствием подпевали знакомый мотив и слова. Певцы обыграли финал сценкой – на последних словах представители сильной половины хора подарили женщинам цветы. Участники инклюзивной театральной студии "Девиарт" растрогали слушателей песней "Ты и есть звезда", исполненной на языке жестов.

На протяжении всего фестиваля работали площадки с мастер-классами по прикладному творчеству. Одна из мастериц Раиса Петровна Лебединец учила детей и взрослых делать картины из пуговиц и пластилина. Получались милые рисунки, но пользы еще больше.

"Это развивает мелкую моторику. Я выступаю с мастер-классами уже два года, как переехала в Тюменскую область из Владивостока. Когда решили перебираться, то составили рейтинг городов. В топ-10 попала Тюмень. Переехали и не пожалели. Такие внимательные и заботливые здесь люди! Для комфортной жизни есть все условия. И для творческой самореализации", – поделилась мастерица.

Созданные своими руками картины участники мастер-классов забрали на память домой.

Оксана Корнеенкова